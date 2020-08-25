Это интересно
Клиника косметологии и стоматологии доктора Корчагиной предоставляет широкий спектр стоматологических и косметологических услуг. Все врачи, работающие в данной клинике, обладают богатым опытом проведения процедур. Они получили образование в лучших университетах, и постоянно отправляются на курсы для того, чтобы повысить квалификацию, осваивают новейшие техники.
Это одно из лучших мест, где вы сможете сделать себя еще более красивой, молодой, и здоровой. Для проведения процедур используются новейшие аппараты, которые позволяют достигнуть наилучших результатов, а также препараты, которые являются наиболее безопасными для здоровья пациентов, и не вызывают аллергии. Обратившись в нашу клинику, вы получите качественное обслуживание и результат, который долго будет радовать вас и всех окружающих.
Мы рекомендуем вам ознакомиться со следующими процедурами:
Эти процедуры, как и все остальные, проводятся опытными врачами, которые знают все популярные инъекционные техники, и умеют качественно их проводить. Клиника одна из первых начинает проводить новые западные технологии, некоторые из которых так и не доходят до других клиник.
Клиника обладает всеми необходимыми сертификатами и лицензиями. Проводятся процедуры на законной основе, все врачи имеют необходимое медицинское образование. Вы можете попросить любого врача показать его сертификаты об обучении, и он вам их предоставит.
Возглавляет клинику опытный специалист кандидат медицинских наук Корчагина Елена Анатольевна. Она очень опытный врач, который предан своему делу. Клиника объединила в себе лучших врачей, лучшее оборудование и лучшие препараты для вашей красоты.
При вашем обращении в нашу клинику мы гарантируем вам безопасность, стерильность, и качественное проведение процедуры. Процедуры специалисты выполняют максимально быстро, но при этом качественно. Сервис полностью ориентирован на наших клиентов, мы предоставляем все необходимые удобства во время проведения консультации и процедуры. График подстроен так, чтобы вы могли обратиться в клинику в любое удобное для вас время. От нас вы уйдете на 100% довольные результатом.
Отзывы пациентов
- Юлия С.
Я побывала во многих косметологических клиниках, так как регулярно делаю ряд косметологических процедур в том числе и контурную пластику, остановилась на клинике косметологии Доктора Корчагиной, придя сюда один раз, хочется возвращаться...Подробнее
- Элла
На контурную пластику решилась только благодаря грамотной консультации доктора Павлик Аллы Сергеевны, так у меня аллергия на многие препараты и я опасалась делать какие либо процедуры, а доктор Алла Сергеевна ответственно проконсультировала...Подробнее
- Светлана Я.
Попробовала контурную пластику год назад, попала к отличному специалисту Корчагиной Елене Анатольевне, которая подобрала препарат и все качественно сделала, результат потрясающий! Теперь косметологические процедуры делаю только ...Подробнее
- Виктория М.
Делала коррекцию интимных зон у доктора Аллы Сергеевны Павлик, мало кто из специалистов способен все сделать так грамотно и деликатно. Алла Сергеевна специалист с большой буквы, безмерно благодарна вам за вашу работу.
- Инга
Коррекцию углов нижней челюсти мне делал доктор Плюснин Александр Борисович, процедура была сделана безопасно и качественно. Результат превзошел все мои ожидания, помолодела на 15 лет. Теперь буду обращаться только к доктору Плюснину!...Подробнее
О клинике
Клинику возглавляет врач косметолог, кандидат медицинских наук
Корчагина Елена Анатольевна
Нашим дорогим пациентам мы стремимся дать только самое лучшее.
Многое оборудование, которое мы используем в работе, уникальное.
К выбору средств инъекционной, нитевого лифтинга, аппаратной и эстетической косметологии мы подходим очень ответственно и тщательно.