Клиника косметологии и стоматологии доктора Корчагиной предоставляет широкий спектр стоматологических и косметологических услуг. Все врачи, работающие в данной клинике, обладают богатым опытом проведения процедур. Они получили образование в лучших университетах, и постоянно отправляются на курсы для того, чтобы повысить квалификацию, осваивают новейшие техники.

Это одно из лучших мест, где вы сможете сделать себя еще более красивой, молодой, и здоровой. Для проведения процедур используются новейшие аппараты, которые позволяют достигнуть наилучших результатов, а также препараты, которые являются наиболее безопасными для здоровья пациентов, и не вызывают аллергии. Обратившись в нашу клинику, вы получите качественное обслуживание и результат, который долго будет радовать вас и всех окружающих.

Мы рекомендуем вам ознакомиться со следующими процедурами:

Эти процедуры, как и все остальные, проводятся опытными врачами, которые знают все популярные инъекционные техники, и умеют качественно их проводить. Клиника одна из первых начинает проводить новые западные технологии, некоторые из которых так и не доходят до других клиник.

Клиника обладает всеми необходимыми сертификатами и лицензиями. Проводятся процедуры на законной основе, все врачи имеют необходимое медицинское образование. Вы можете попросить любого врача показать его сертификаты об обучении, и он вам их предоставит.

Возглавляет клинику опытный специалист кандидат медицинских наук Корчагина Елена Анатольевна. Она очень опытный врач, который предан своему делу. Клиника объединила в себе лучших врачей, лучшее оборудование и лучшие препараты для вашей красоты.

При вашем обращении в нашу клинику мы гарантируем вам безопасность, стерильность, и качественное проведение процедуры. Процедуры специалисты выполняют максимально быстро, но при этом качественно. Сервис полностью ориентирован на наших клиентов, мы предоставляем все необходимые удобства во время проведения консультации и процедуры. График подстроен так, чтобы вы могли обратиться в клинику в любое удобное для вас время. От нас вы уйдете на 100% довольные результатом.